Milan-Sassuolo femminile 2-0: We are the Champions!

Di Giovanni Picchi

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Le rossonere non si fermano più, battuto anche il Sassuolo. Decisive le reti di Giacinti e Spinelli, il Milan vola a +5 sul terzo posto prima della pausa invernale: si torna in campo a Gennaio.

SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA

La posta in palio è alta, Ganz lo sa. Il tecnico rossonero sa di giocarsi una fetta importante in chiave Champions League e decide di non osare, mandando in campo lo stesso 11 schierato contro la Fiorentina. Il 3-5-2 che ha già dato tante soddisfazioni è ormai un punto fermo di questo Milan e cambiare nella sfida più importante sarebbe un azzardo. Finora però solo il modulo era stato fisso, Ganz aveva sempre preferito ruotare le interpreti. Utilizzando la stessa formazione per la seconda volta consecutiva ha forse voluto dare un segnale: sono tutte titolari, ma qualcuna lo è più delle altre.

LA PARTITA

La nebbia avvolge Vismara, in una tipica giornata milanese. L’arbitro fischia e dà inizio a Milan –Sassuolo.

Nella prima fase di gara, le padrone di casa gestiscono il possesso palla ma sono le neroverdi ad avere le prime occasioni. Dopo appena 3 minuti, su punizione, Mihashi impatta di testa e costringe Korenciova ad un super intervento. Il portiere slovacco è una sicurezza, ma ancora una volta emergono le difficoltà da palla inattiva della squadra di Ganz.

A questo punto però scarseggiano occasioni degne di nota: la partita è molto importante e nessuna delle due squadre vuole rischiare in ripartenza. Al 22’ il Milan va ad un passo dal vantaggio: su corner battuto da Tucceri, Spinelli fa la torre in mezzo per Dowie, che di mancino prova la girata volante. La conclusione però si stampa sulla traversa, facendo tremare la porta difesa da Lemey. Ancora sfortunata l’inglese, che non attraversa un momento di grande forma.

Tre minuti più tardi Mihashi bussa ancora dalle parti di Korenciova, che blocca facile. Il Milan spinge e al 34’ è ancora vicino all’1-0: Bergamaschi arriva sul fondo e pennella al centro dell’area una gran palla. Come insegna l’Atalanta maschile di Gasperini, chiude sul secondo palo l’altro esterno, Tucceri, che però calcia clamorosamente largo. Ma il Diavolo è più vivo che mai. Il primo tempo finisce forse troppo presto per le rossonere: la sensazione è che il gol sarebbe potuto arrivare da un momento all’altro.

La ripresa è vivacizzata da un’avvincente botta e risposta. Al 50’ Korenciova è miracolosa su Dubcovà, due minuti più tardi Lemey deve salvare sulla girata di testa di Dowie. Si è accesa la partita. Come in un incontro di boxe, le due formazioni assestano colpi su colpi. E quello da KO è rossonero. Spinelli lancia per Giacinti, il numero 9 tutta sola davanti al portiere non può sbagliare: 1-0 al 56’, vantaggio fondamentale.

Come una bestia ferita, il Sassuolo va all’arrembaggio in cerca del pari. Tutti si aspettano Bugeja, ma la ragazzina di Malta fatica ad entrare in partita. E’ in giornata invece Mihashi, che dopo due occasioni mancate nel primo tempo riesce finalmente a battere Korenciova. Il suo tiro da punizione viene però respinto dal palo: sfortunata la giapponese. Le neroverdi premono, il Milan subisce e si difende. Ganz avverte la difficoltà delle sue ragazze e manda dentro forze fresche.

Ed al 76’ arriva l’inaspettato raddoppio. Boquete si occupa della battuta del calcio d’angolo, si erge imponente Spinelli, che insacca sotto la traversa e fa 2-0. Secondo gol consecutivo per il difensore con la 21, che proprio ieri ha festeggiato 26 anni. Il Sassuolo è al tappeto, la testata di Spinelli è un colpo terribile per la formazione ospite. Le ragazze di mister Piovani provano a reagire, ma ormai non c’è più niente da fare. Ganz mette dentro Vitale, Simic e Rinaldi, giusto per far rifiatare le sue ragazze. Il tempo passa inesorabile e la sfida si avvia verso la fine. Si esauriscono anche i 5 di recupero: game, set and match. Questo Milan non si ferma più.

APPUNTAMENTO A GENNAIO

Altri 3 punti, ennesimo successo stagionale e +5 di distacco sul Sassuolo. L’annata sembra quella giusta, Ganz ha trovato l’assetto ideale per una squadra che sembra inarrestabile. Nel momento più bello, però, il calcio femminile si ferma: le rossonere torneranno in campo il 6 gennaio nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Con la speranza di non perdere la condizione, si avviano verso le vacanze invernali. Sia a loro che ai tifosi rossoneri auguriamo, nonostante la pandemia e le restrizioni, un felice Natale!