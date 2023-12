Serie A Femminile – Pagelle Milan-Napoli 1-1: Bergamaschi non si arrende

Bergamaschi: non smette mai di crederci ed è una delle ultime a mollare. Però l'occasione avuta dopo 30 secondi grida vendetta. Voto 6,5.

Swaby: sventa con sicurezza i timidi tentativi del Napoli, anche se non riesce ad evitare il vantaggio ospite. Voto 6,5.

Piga: insieme alla compagna di reparto forma una buona coppa difensiva, si fa vedere anche in avanti sui numerosi calci d'angolo. Voto 6. Dal 73' Fusetti: entra per cercare di raggiungere l'insperato pareggio. Voto 6.

Thrige: prova a impensierire la difesa avversaria proponendosi spesso in fase offensiva, ma non è servita a dovere. Voto 6. Dal 73' Soffia: nonostante il poco tempo a disposizione si rende subito pericolosa e sfiora il pareggio. Voto 6,5.

Grimshaw: non riesce a trovare la giusta collocazione in mezzo al campo e la squadra ne risente, soprattutto nel primo tempo. Voto 5,5.

Rubio: mancava tra i titolari da tempo e non ha tradito le aspettative del suo ritorno. Va vicina al gol olimpico nel primo tempo direttamente da calcio d'angolo. Voto 6,5. Dal 65' Vigilucci: entra per provare ad agguantare il pareggio e dare ritmo alla manovra. Voto 6.

Laurent: va vicina al gol in un paio di occasioni, fermate solamente da interventi prodigiosi della difesa avversaria. Non si demoralizza e si fa dare l'ultimo pallone della partita trasformandolo in un opunto per le sue compagne. Voto 7,5.

Asllani: dopo un primo tempo incolore, prova a riprendersi nel secondo tempo, ma senza risultato. Voto 5,5. Dal 65' Mascarello: entra con il piglio giusto, forse un po' di troppa foga le causa il cartellino giallo, ma tutto sommato ha un buon impatto sulla partita. Voto 6.

Dompig: sfiora il gol su regalo della difesa partenopea, il suo pallonetto a Bacic battuta trova la chiusura di Pettenuzzo sulla linea di porta. Voto 6,5.

Staskova: fatica a trovare il giusto spazio per far male. In ogni caso la sua partita finisce anticipatamente: costretta al cambio nel primo tempo per infortunio. Voto 5,5. Dal 40' Marinelli: entra come meglio non può, a inizio secondo tempo è scatenata e dopo il vantaggio ospite non si abbatte portando nuovi pericoli dalle parti di Bacic. Voto 7.

