Milan Femminile, l’obiettivo è chiudere in crescendo | News

Il Milan Femminile allenato da Maurizio Ganz ha l'obiettivo di chiudere la stagione e la Poule Scudetto in crescendo

L'immeritata sconfitta con le bianconere nella prima giornata della Poule ha di fatto allontanato il sogno di acciuffare un posto nella prossima Champions League . Seppur l'aritmetica lascia ancora un bagliore di speranza, sarà difficile completare questa rimonta ai danni delle campionesse in carica.

In queste ultime cinque giornate, che per le rossonere inizieranno il 22 aprile con il Derby dopo il turno di riposo del prossimo weekend, la squadra dovrà cercare di chiudere nel miglior modo possibile, cercando di confermare il terzo posto sul podio ottenuto nella scorsa stagione.

Partite di altissimo livello che serviranno anche per dare forma al futuro e per proseguire nel solco di un 2023 che ha dato risposte importanti finora: la squadra ha chiuso la "regular season" con picchi altissimi di rendimento e si è fermata a un soffio dalla Finale di Coppa Italia. C'è ancora tanta strada da percorrere, rossonere.