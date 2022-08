Milan Femminile, sconfitta pirotecnica contro il Club America: è 5-4

Pirotecnica sconfitta per il Milan Femminile nella finale per il terzo e quarto posto della Women's Cup contro il Club America: finisce 5-4

Carmelo Barillà

Pirotecnica sconfitta per il Milan Femminile nella finale per il terzo e quarto posto della Women's Cup contro il Club America: finisce 5-4. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale rossonero sul match.

Milan Femminile-Club America 4-5

(fonte acmilan.com)

Nella notte italiana è andata in archivio la The Women's Cup 2022 del Milan. Il Lynn Family Stadium di Louisville ha ospitato il match conclusivo delle rossonere nel torneo americano, valido per la finalina fatta per assegnare il terzo posto: purtroppo, il gradino più basso del podio va al Club América. Una gara, o meglio un ottovolante di nove gol totali (4-5). Davvero esagerato il numero di emozioni e scenari: le rossonere hanno ribaltato lo svantaggio iniziale, finendo il primo tempo davanti, poi hanno a loro volta prestato il fianco alla rimonta avversaria, reagendo alla grande con il 4-4 agli sgoccioli della ripresa. In pieno recupero, però, quando la lotteria dei rigori sembrava ormai certa, il gol di A. González (tripletta) ha beffato le nostre guerriere.

Vincono le messicane, oggettivamente più in condizione, ma la squadra di Ganz ha comunque dimostrato segnali importanti: unione, voglia, lotta, capacità di andare al bersaglio. Da segnalare, nello specifico, le reti di Tucceri Cimini, Bergamaschi, Thomas e Piemonte. Dalla tournée USA il bilancio del campo è agrodolce, quello generale positivo: il Milan ha vissuto un'esperienza nuova e unica, potendo giocare una competizione di livello e affrontare avversari internazionali. Un motivo di crescita, la benzina per tornare più cariche e consapevoli in vista del via del campionato e quindi della stagione ufficiale previsto per domenica 28 agosto alle 17.30 (Milan-Fiorentina).

LA CRONACA

Al 3' il Club América apre già le danze: da una palla persa K. Dubcová, M. Hernandez crossa per Martínez la quale anticipa Giuliani. Il Milan non sta a guardare e va vicino al pareggio al 7', quando il tiro di Bergamaschi, servita da Asllani, lambisce il palo. Doppia occasione al 10', prima per Rubio Avila e poi per Tucceri Cimini, ma in entrambi i casi manca la mira del bersaglio. Alla mezz'ora, prima del cambio anticipato Soffia per Thrige, una fiammata per parte: da M. Hernandez a Bergamaschi, bravi i portieri in uscita. Al 39' Tucceri Cimini trova il gol - manco a dirlo - dalla sua mattonella preferita: calcio di punizione perfetto all'incrocio. Le rossonere raddoppiano al 45', Linda ci mette ancora lo zampino - dopo il traversone di Soffia - con un mancino deviato in corsa dal piatto di capitan Bergamaschi. Sorpasso, anche se le avversarie mettono i brividi a pochi secondi dal riposo.

La ripresa comincia con un'ora e mezzo di ritardo a causa di un allarme meteorologico, una decina minuti di riscaldamento per ritrovare il ritmo e via. Meglio le messicane. Al 58' il nuovo pari lo firma Palacios, grazie anche alla deviazione di Mesjasz. Il Diavolo dopo averci riprovato in attacco, Soffia di testa e Tucceri Cimini su punizione non inquadrano il bersaglio, evidenzia un calo e nel cuore della gara sembra mollare: doppietta di A. González nel giro di sessanta secondi (74' e 75'), da una punzione di qualità a un tocco ravvicinato di astuzia a superare Babb. Ma il cuore delle nostre ragazze non smette mai di battere: la rete di Thomas all'85', brava a saltare Masciarelli e finalizzare un'azione corale, accorcia le distanze; quella di Piemonte all'89', colpo di testa a incrociare su assist al bacio di Tucceri Cimini, fa gioire e sperare. Niente da fare, al 92' l'amaro epilogo con la tripletta di A. González: assisista di nuovo da M. Hernandez, incorna il 5-4. Rimane solo il triplice fischio.

IL TABELLINO

MILAN-CLUB AMÉRICA 4-5

MILAN (3-4-2-1): Giuliani (19'st Babb); Mesjasz, Fusetti, Carage (40'st Vigilucci); Thrige (33' Soffia), K. Dubcová, Rubio Avila, Tucceri Cimini; Thomas, Bergamaschi (1'st Piemonte); Asllani (40'st M. Dubcová). A disp.: Beka; Árnadóttir, Guagni; Adami. All.: Ganz.

CLUB AMÉRICA (3-5-2): Masciarelli; Orejel (1'st Kaci), Farias, Valera; N. Hernandez (1'st Palacios), Murrillo (1'st Luna), E. González (26'st Cuevas), Pelayo-Bernal (1'st Camberos), Godinez (37' Enciso); M. Hernandez, Martínez (1'st. A. González). A disp.: Rodriguez; Soto. All.: Villacampa.

Gol: 3' Martínez (CA), 39' Tucceri Cimini (M), 45' Bergamaschi (M), 13'st Palacios (CA), 28'st, 29'st e 47'st A. González (CA), 40'st Thomas (M), 44'st Piemonte (M).

Ammonite: 5'st Carage (M), 27'st Fusetti (M), 35'st Camberos (CA), 37'st Valera (CA).