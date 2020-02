Milan Femminile, Salvatori Rinaldi: “Non ci fermiamo mai, volevamo i tre punti”

ULTIME NEWS MILAN – Deborah Salvatori Rinaldi, ai microfoni di ‘Milan Tv’, ha commentato così la vittoria in rimonta contro l’Inter: “Non pensavo di rientrare così bene e di sentirmi bene fisicamente, penso di essere calata negli ultimi minuti ma credo che era proprio per come stava andando la partita. Sono veramente molto contenta per aver vinto il terzo derby consecutivo, ed è comunque sempre un onore, penso anche per le ragazze dell’Inter, è sempre una giornata speciale. Siamo sempre capaci di ribaltare il risultato, non ci è riuscito per due volte purtroppo però questo è il Milan: non si ferma mai e si vedeva che volevamo ottenere i tre punti. Un altro derby è andato però chiudiamo la parentesi perché il campionato è fatto di tante altre partite, ora abbiamo la Coppa Italia contro la Fiorentina e per me è sempre una partita un po’ particolare perché sono stata molti anni in viola, però sono molto più protagonista qui al Milan e mi piace entrare in campo con questi colori e quindi daremo il massimo anche in Coppa Italia”. Intanto ecco le parole del tecnico Maurizio Ganz, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android