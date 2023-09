Milan Femminile, rossonere battute in finale di Amos Cup dal PSG | News

Con questa spedizione francese termina, in termini di impegni, il pre-campionato delle rossonere. Varie amichevoli, prima in Italia per scaldare i motori e poi all'estero in tornei internazionali per alzare il livello di difficoltà come la condizione generale. "È stato un test importante per crescere e capire dove migliorarci, le sensazioni sono buone. Nel gioco abbiamo fatto dei passi in avanti". Dalle parole di Vigliucci si ritorna a casa per lavorare e preparare il via della Serie A 2023/24: alla prima giornata, nel weekend del 16-17 settembre, il Milan ospiterà al PUMA House of Football la Roma campione in carica.