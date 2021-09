Milan Femminile, le rossonere convocate per il match con la Sampdoria

Ecco le giocatrici del Milan Femminile a disposizione di Ganz per la trasferta contro la Sampdoria oggi pomeriggio alle 17:30.

Seconda giornata di Serie A Femminile: le rossonere sono impegnate a Bogliasco contro la Sampdoria, reduce dal successo in campionato contro la Lazio. Queste le giocatrici a disposizione di Mister Ganz per la partita in programma domani alle 17.30.