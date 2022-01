Milan femminile, incontro nel pomeriggio tra Giacinti e la dirigenza | News

Secondo le ultime indiscrezioni, nel pomeriggio c'è stato un incontro tra Valentina Giacinti e la dirigenza del Milan: ecco cosa è accaduto

Non tira un'aria buona tra Valentina Giacinti e Maurizio Ganz. Nelle ultime settimane il loro rapporto si è incrinato, tanto che l'attaccante non è più il capitano del Milan femminile. A ciò si aggiunge anche che non è stata più la titolare inamovibile come lo era fino a poco tempo fa. Secondo il 'ilcalciofemminileicf.com', nel pomeriggio c'è stato un incontro tra la stessa giocatrice e la dirigenza del Milan. Da quanto si evince, Giacinti avrebbe ribadito di continuare ad impegnarsi per lottare per il bene del Milan indipendentemente dal minutaggio e dalla restituzione della fascia.