Milan Femminile, Ganz: “Difficile commentare, abbiamo fatto il possibile”

Nella giornata di oggi il Milan Femminile ha pareggiato il match contro la Fiorentina 3-3. Un risultato amaro, dal momento in cui le rossonere erano state in vantaggio per 3-1 e si sono fatte rimontare nel finale di partita. In seguito all'incontro è intervenuto ai microfoni di Milan TV il tecnico Maurizio Ganz , che si è detto dispiaciuto della prestazione. Di seguito le sue parole.

Milan Femminile, le parole di Maurizio Ganz

"È difficile commentare. Una partita giocata bene e che meritavamo nettamente di vincere, preparata bene in settimana. Prima il 3-1 e poi questi due episodi che ci hanno condannato a un punto invece che tre. Dispiace perché abbiamo fatto tutto il possibile. Oggi abbiamo avuto cinque occasioni, abbiamo preso due traverse e abbiamo fatto 3 gol, quello che probabilmente ci è mancato a Torino contro la Juventus. L'insegnamento è che le partite non sono mai finite e anche noi tante volte le abbiamo ribaltate dopo il 90'. Dobbiamo stare attenti e concentrati perché nel calcio finché arbitro non fischia rimane sempre tutto in gioco".