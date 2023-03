Milan Femminile, Ganz: “Avremo modo di analizzare la partita”

Milan Femminile, le parole di Maurizio Ganz

"Avremo modo di analizzare la partita e quello che è successo nel finale. La gara è stata giocata come doveva essere giocata, preparata nella maniera giusta. Un 3-1 netto con due traverse e tante occasioni da gol, però partita infinita. Anche i due rigori per me sono da rivedere, sono stati molto generosi. Oggi abbiamo perso 3 punti importanti, e anche settimana scorsa… Se poi ci mettiamo il Como e il Pomigliano in tre partite abbiamo fatto tre belle frittate, questa è la verità. Sono amareggiato perchè conoscevamo la forza della Fiorentina, conoscevamo tutto, non abbiamo portato a casa una vittoria per me strameritata. Aspetto mentale? La classifica non conta, noi indossiamo la maglia del Milan e dobbiamo scendere in campo sempre per vincere. Lo faremo anche nelle ultime 6 partite. Non so cosa sia successo a Christy, mentre Thrige non stava bene e l’abbiamo dovuta cambiare, idem Greta. Un pò di cose non sono andate bene ma non sicuramente l’interpretazione della partita e la voglia di vincere. Siamo rammaricati. Arnadottir aveva male alla spalla e l’ho dovuta cambiare. Spero di recuperare qualcun oltre Mascarello perché sabato abbiamo una partita delicata a Roma". Milan-Napoli non solo in campo: sfida per un talento della Serie A.