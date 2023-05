Milan Femminile, Ganz: “È stata una partita folle, ma bella”

Sulla prestazione contro la Juventus: "Mi sono arrabbiato all’inizio perché dopo 17 secondi abbiamo preso gol, però gli errori si fanno, sia singolarmente che di reparto, sbaglio anche io in panchina. Siamo partiti forte, ma loro più forte di noi. Poi abbiamo avuto difficoltà dopo il primo gol, ci è mancata la reazione. Nella ripresa abbiamo cambiato assetto tattico a prendere la loro trequarti e le cose sono migliorate. Grandi gol, sono felice. Metterei anche un rigore netto non dato sul 2-2. La mia giocatrice mi ha detto che le hanno tirato la maglia e mi fido ciecamente, però è stata una gara folle e bella. Il pubblico si è divertito questa è la cosa buona".

Sulla crescita del gruppo: "Se noi andiamo a valutare le varie competizioni che abbiamo disputato direi che abbiamo fatto delle belle partite, come quelle contro Inter e Juventus. Dobbiamo avere personalità, dobbiamo avere convinzione e sappiamo che possiamo migliorare. Non siamo a livello di Roma e Juventus ma dobbiamo rendergli la vita difficile visto che in questo momento hanno qualcosa in più di noi".

Sugli infortuni: "Le infortunate rimarranno fuori fino alla fine del campionato, abbiamo in panchina delle 2003/2004, siamo orgogliosi di portare anche in panchina delle ragazze giovani. Abbiamo una bella panchina, un mix di giovani ed esperienza".

Su Lindsey Thomas: "È entrata benissimo, così come Marta e Angelica. Sappiamo che dobbiamo soffrire fino alla fine perchè siamo in pochi, ma questo punto qui vale tanto sotto l’aspetto del morale. Perdere oggi voleva dire ricominciare da zero, invece ripartiamo nella maniera giusta in vista di sabato prossimo. C’è il terzo posto che per orgoglio dobbiamo prendere". LEGGI ANCHE: Milan, tra Cremonese e Lazio comincia il viatico europeo >>>