Milan Femminile, ecco come va la preparazione a Tarvisio | VIDEO

Il Milan ha pubblicato sui social un video di uno speciale sulla preparazione della squadra Femminile a Tarvisio. Eccolo.

La nuova stagione del Milan Femminile è alle porte: tra pochi giorni si comincerà con il primo turno della Champions League tanto sognata la scorsa stagione. Nel frattempo, la squadra di Maurizio Ganz continua a prepararsi al meglio a Tarvisio, in un ritiro di montagna in Friuli Venezia-Giulia, quasi al confine con Slovenia e Austria. Il Milan ha pubblicato su Twitter uno speciale in cui racconta come sta andando il ritiro delle rossonere. Eccolo: "La preparazione delle rossonere a Tarvasio, tra allenamenti e momenti di gruppo". Intanto Capello fa l'analisi delle squadre di Serie A >>>