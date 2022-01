Milan femminile, le convocate da Ganz per la sfida contro la Sampdoria

Sono 23 le rossonere convocate da Maurizio Ganz per la partita di Serie A femminile di domani tra Milan e Sampdoria

Il 2022 della Serie A Femminile è partito, per le rossonere di Mister Ganz, con la bella vittoria sul campo dell'Hellas Verona. Ora all'orizzonte c'è la Samp, per il primo di due appuntamenti consecutivi con l'andata dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Queste le convocate per Milan-Sampdoria, seconda giornata di ritorno in programma domani alle 14.30: