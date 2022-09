Milan Femminile contro la Sampdoria, biglietti in vendita

Biglietti in vendita per il quinto turno di Serie A Femminile TIM in cui il Milan affronterà le blucerchiate. Ecco come acquistarli.

Una nuova sfida attende le rossonere al PUMA House of Football - Centro P. Vismara. Le ragazze di Mister Maurizio Ganz, reduci dalla bella vittoria esterna contro il Parma, ospiteranno la Sampdoria per inaugurare un mese ricco di impegni e di sfide di alto livello.

Appuntamento sabato 1 ottobre alle ore 14.30, per la sfida valida per la quinta giornata di Serie A Femminile TIM. I biglietti, al costo di 5 euro, sono in vendita sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", si potrà filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i tagliandi direttamente al Centro Sportivo.