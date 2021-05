Milan femminile, Boquete rinnova il contratto. Le sue parole (Video)

Veronica Boquete, calciatrice del Milan femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni a Milan TV. Ecco cosa ha detto

Due giorni fa il Milan ha annunciato il rinnovo per un'altra stagione per Veronica Boquete. La spagnola, in pochi mesi, ha dimostrato una qualità tecnica sopra la norma, integrandosi perfettamente negli schemi di Maurizio Ganz e nel calcio italiano. Boquete, dopo il rinnovo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco il video pubblicato sugli account social del club rossonero.