Milan femminile, Adami: “Siamo migliorate in tutti i ruoli” | News

Greta Adami, centrocampista del Milan femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club

Sulla pausa : "La pausa delle Nazionali spezza sempre un po' il ritmo. Stavamo facendo delle grandi partite, per cui speriamo di continuare così al rientro delle Nazionali. Naturalmente allenarci in questi giorni è stato un po' più difficile perché eravamo poche, però adesso aspettiamo che rientrino e ci concentriamo sulla partita di sabato e cercheremo di prepararla nel migliore dei modi".

Sui miglioramenti della squadra : "Penso che i miglioramenti ci siano stati in tutti i ruoli. Penso che sia un miglioramento di squadra anche a livello mentale: ci divertiamo e siamo un grande gruppo. Poi, naturalmente, i risultati e i gol che fai danno più fiducia. Quindi avendo più fiducia diventa tutto più semplice. Avere la possibilità di schierare giocatrici di alto livello ti dà una fiducia e una tranquillità maggiore. Quindi sicuramente sarà un grande ritorno di Fifi e di Burelli".

Adami sulla prossima partita contro il Sassuolo : "Penso che la cosa più importante sia la voglia di vincere, la voglia di essere una squadra, di aiutarci l'una con l'altra, di superare gli errori aiutando le proprie compagne. Credo che questa sia la cosa più importante, poi naturalmente dovremo fare molta attenzione a livello tattico, seguire ciò che ci dirà il mister e di fare tutto insieme come una squadra".

Sulla sua esperienza al Milan: "Sono molto contenta. All'inizio ero un po' titubante nonostante l'entusiasmo, ma perché era la prima volta lontano da casa e non sapevo come viverla. Però sono molto contenta, mi sono trovata molto bene con la squadra, con il gruppo, con le compagne e anche in città mi trovo bene. Sono veramente molto contenta".