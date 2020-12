Fiorentina-Milan femminile, Serie A: formazioni e dove vederla

Di Giovanni Picchi

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Sabato alle 12.30 le rossonere faranno tappa allo Stadio Comunale Gino Bozzi, dove affronteranno i padroni di casa della Fiorentina. Nel penultimo impegno dell’anno, la squadra di Ganz tenterà di proseguire la striscia positiva, confermandosi al secondo posto.

DOVE VEDERLA: TIMVISION, Milan TV e Sky Sport (in diretta dalle 12.30 su Sky Sport Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-1-2): Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Adami, Breitner, Catena; Piemonte; Sabatino, Bonetti.

Allenatore: Antonio Cincotta

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Simic, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti.

Allenatore: Maurizio Ganz

Sabato il Milan andrà a Firenze per “sciacquare i panni in Arno”. Non tanto per quello che riguarda i risultati, finora eccellenti, ma riguardo al modo in cui sono arrivati i successi rossoneri. Escludendo la sfida di Coppa Italia con l’Orobica (troppa differenza nell’organico tra le formazioni), la squadra di Ganz nelle ultime uscite è sembrata spenta, dimostrandosi troppo Giacinti-dipendente. La Viola è un ostacolo arduo da superare, e il Diavolo avrà bisogno di una grande prestazione di squadra per tornare in patria con i 3 punti.

I FANTASMI DELLA PASSATA STAGIONE

“L’obiettivo è la qualificazione in Champions” ha sentenziato Maurizio Ganz, senza mezzi termini. Il Diavolo si trova sulla giusta strada (11 vittorie nelle prime 12 partite stagionali), e contro la Fiorentina l’obiettivo sarà quello di rafforzare la seconda posizione in classifica. I colori viola tuttavia non portano ricordi piacevoli alle menti delle rossonere. Nella passata stagione, infatti, il Milan si è visto sottrarre l’ultimo pass valido per l’Europa proprio dalla formazione toscana. Un verdetto amarissimo per la squadra di Ganz, che, al momento del congelamento della classifica causa Covid, aveva gli stessi punti della Fiorentina, con una peggiore differenza reti. Scherzo del destino, la prima partita che venne rinviata per l’incombente pandemia fu proprio Milan-Fiorentina, che in caso di trionfo avrebbe consentito alle rossonere di scavalcare le rivali. Sabato Giacinti e compagne proveranno a riscattare quel brutto epilogo, senza badare ai fantasmi della passata stagione.

DESTINI INTRECCIATI IN CAMPO…

Coppia d’attacco al Brescia, coppia d’attacco al Milan, coppia d’attacco in Nazionale. Valentina Giacinti e Daniela Sabatino ne hanno passate tante insieme, e il loro scontro renderà ancor più magica l’atmosfera di questo Fiorentina-Milan. Nonostante l’emozione di ritrovarsi da avversarie, in questo avvio di stagione è sembrato che le due abbiano cuori di ghiaccio, dimostrando sotto porta una freddezza impressionante. Cifra tonda per l’attaccante fiorentino: 8 reti nelle prime 8 di campionato, iniziato alla grande con 5 centri nelle prime due uscite. Il capitano rossonero ha realizzato un gol in meno della rivale in Serie A, ma sta vivendo uno straordinario periodo di forma: contando tutte le competizioni, va a segno consecutivamente da 6 gare. Proseguire questa striscia positiva sarà molto complicato, ma non impossibile. Come Valentina si è anche tatuata sul petto, “Impossible is nothing”.

… E IN PANCHINA: L’ALLIEVO CONTRO IL MAESTRO

Se sul rettangolo di gioco sarà sulla copertina il ritorno da avversarie di Giacinti e Sabatino, in panchina ci sarà un altro scontro dal sapore speciale. L’allenatore della Fiorentina Antonio Cincotta ritroverà infatti Maurizio Ganz, il suo mentore dai tempi della convivenza al Masseroni Marchese. I due sono profondamente diversi- Cincotta allena da quando aveva 16 anni, Ganz si è dedicato alla carriera di tecnico dopo un glorioso passato in mezzo al campo- ma condividono la gavetta fatta nelle serie minori lombarde. Il tecnico viola, inoltre, in passato si è distinto anche con i colori rossoneri, ottenendo alla guida del Diavolo (allora chiamato ACF Milan) una storica qualificazione in Serie A. Nel lunch match di Sabato Cincotta proverà lo sgambetto al maestro, con l’auspicio che Ganz non gli abbia insegnato tutti i trucchi del mestiere.

SPERANZE NATALIZIE

Con una vittoria, il Milan si confermerebbe al secondo posto in classifica, l’ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Sarebbe fondamentale mantenere (e magari rafforzare) la posizione attuale, visto l’ultimo impegno prima della sosta invernale. Prima delle feste infatti il calendario della squadra di Ganz presenta un ultimo durissimo scoglio da superare: il Sassuolo di Piovani, al momento 3° a -2 dalle rossonere.