Europei Femminili, Italia-Islanda 1-1: a segno la rossonera Bergamaschi

È terminata da pochi minuti Italia-Islanda , partita valida per il gruppo D degli Europei Femminili. Le ragazze di Milena Bertolini erano chiamate alla reazione dopo il brutto 5-1 subìto dalla Francia all'esordio. Contro l'Islanda la partita inizia nel peggiore dei modi, con il vantaggio di Vilhjalmsdottir arrivato dagli sviluppi di una rimessa laterale lunga di Sveindis Jonsdottir.

Nel secondo tempo è il capitano del Milan Femminile Valentina Bergamaschi a pareggiare i conti con un inserimento da attaccante vero. Bellissimo l'assist della juventina Barbara Bonansea. Ancora nulla è perduto: serve una vittoria con il Belgio e migliorare la differenza reti per passare il turno.