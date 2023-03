Coppa Italia Femminile, Roma-Milan: il ‘match preview’ di ‘acmilan.com’

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il 'match preview' della sfida di Coppa Italia Femminile contro la Roma

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - A sei giorni di distanza dal match del PUMA House of Football, terminato 1-0 per le rossonere grazie al timbro di Piemonte, nella capitale va in scena il secondo round del doppio confronto di Coppa Italia tra Roma e Milan. Il palcoscenico, stavolta, è quello del Tre Fontane e in palio c'è un posto nell'ambita Finale di Coppa, che varrebbe la chance di giocarsi un trofeo di indiscutibile valore. Alla vigilia - appuntamento sabato 11 marzo alle 14.30 -, presentiamo i dettagli della sfida nella nostra Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL — Una prova coraggiosa e di carattere per portare a casa il primo atto. Adesso, per le rossonere guidate da Maurizio Ganz, arriva il momento di blindare quanto costruito tra le mura amiche e provare a strappare il pass per la Finale. Il Milan vive un ottimo periodo e, con l'1-0 dell'andata, ha interrotto una striscia di otto vittorie consecutive della Roma tra tutte le competizioni - ultima sconfitta datata dicembre 2022 - ottenendo a sua volta l'ottavo successo, in dieci gare, di questo elettrizzante 2023. Buone notizie per il gruppo rossonero arrivano anche dall'infermeria: Mister Ganz dovrebbe recuperare Marta Mascarello, Guðný Árnadóttir e Lindsey Thomas - assenti nell'incontro del PUMA House of Football - ma non Kosovare Asllani.

"Sarà una partita importante e bella da giocare" - il commento alla vigilia di Mister Ganz. "Andiamo a giocare il secondo tempo di una sfida sicuramente avvincente. La Roma, nonostante la sconfitta di settimana scorsa, è comunque favorita ma noi scenderemo in campo come sempre per dare il massimo e puntare alla Finale".

Queste le convocate rossonere: Babb, Fedele, Giuliani; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Nouwen, Soffia, Thrige; Adami, Dubcová K, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Bergamaschi, Dubcová M., Piemonte, Thomas.

QUI ROMA — La sconfitta di misura contro le rossonere ha macchiato solo parzialmente il 2023, prima perfetto, della formazione di Alessandro Spugna. La Roma si presenta alla gara di ritorno forte dei numeri eccezionali fatti registrare fin qui tra tutti gli impegni di questa stagione. Coppa Italia a parte, le giallorosse sono ancora in corsa in tutte le competizioni stagionali e - oltre a presentarsi in vetta alla Poule Scudetto - saranno impegnate in Champions League contro il Barcellona. A secco di reti per la prima volta dopo 28 gare consecutive, la Roma cercherà di ritrovare la via del gol affidandosi alla verve delle proprie attaccanti - l'ex Giacinti su tutte - per trascinare l'incontro ai supplementari o ribaltare le sorti della doppia sfida. Roman Haug, come all'andata, dovrebbe essere l'unica assenza per Mister Spugna.

PRE-PARTITA — Nelle tre precedenti occasioni in cui il Milan ha vinto la prima di due gare in una doppia sfida a eliminazione diretta - come accaduto nei Quarti di Coppa Italia nel 2018/19, 2021/22 e 2022/23 - ha sempre passato il turno. Le rossonere hanno vinto ognuna delle ultime otto trasferte disputate in tutte le competizioni; dall'anno della sua nascita (2018), solo una volta il Milan ha centrato una serie più lunga di successi esterni consecutivi - 10 tra dicembre 2019 e dicembre 2020. Volgendo lo sguardo ai singoli, Selena Babb ha effettuato 14 parate dai Quarti di finale di questa Coppa Italia - cinque di queste sono arrivate nella sfida di andata con la Roma -, nel periodo solo Bettineschi (17) ne ha registrate di più. Dai Quarti in poi, inoltre, le tre giocatrici di movimento che hanno recuperato più palloni nel torneo sono tutte rossonere: Christy Grimshaw (25), Kamila Dubcová (24) e Martina Piemonte (23).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV — Roma-Milan verrà trasmessa in diretta alle 14.30 di sabato 11 marzo su La7 - Coppa Italia Live con aggiornamenti dai due campi -, TIMVision e Milan TV. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI COPPA ITALIA FEMMINILE — Si giocheranno sabato 11 marzo - in contemporanea alle 14.30 - le due Semifinali di ritorno della Coppa Italia FS Italiane: a Vinovo spazio a Juventus-Inter (1-1 all'andata), mentre le rossonere saranno ospiti al Tre Fontane di Roma per difendere l'1-0 maturato al PUMA House of Football. Nuovo stadio Milan a La Maura? Emergono tanti problemi >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!