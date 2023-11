Calendario Milan Femminile: gli impegni di novembre per le Rossonere di Ganz

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz avrà molti impegni in calendario a novembre nel campionato di Serie A. Eccoli qui nel dettaglio

In calendario solo impegni (di campionato) al sabato in questo mese di novembre per il Milan Femminile di Maurizio Ganz, che cercherà di costruire sul bel successo contro il Pomigliano con un mese che proporrà anche due big match: un nuovo atto della rivalità contro la Fiorentina e, soprattutto, il primo derby stagionale.