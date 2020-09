Calendario Milan Femminile – L’agenda di settembre delle Rossonere di Ganz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Il Milan Femminile di Maurizio Ganz ha aperto la stagione 2020-2021 con due vittorie nel campionato di Serie A Femminile. Prima 1-0 interno contro la Florentia; quindi 5-0 esterno contro il San Marino.

Ed ora, le Rossonere di capitan Valentina Giacinti, dopo aver conquistato sei punti in due gare, apriranno questo mese di settembre sabato 5, alle ore 17:45, contro il Pink Bari, in casa al ‘Vismara‘. Sarà questo l’unico impegno del mese per la Prima Squadra Femminile, con il campionato che darà poi spazio agli impegni della Nazionale.

