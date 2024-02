(fonte:acmilan.com) - Per la quinta edizione consecutiva, le rossonere sono in Semifinale di Coppa Italia Femminile. Dopo il 6-0 nel doppio confronto (0-3 e 3-0) maturato nei Quarti contro il Sassuolo, la formazione allenata da Davide Corti si prepara ad affrontare la Roma - capolista e campione d'Italia in carica - per un posto in Finale. Un impegno difficile, contro una formazione sempre più completa e consapevole della propria forza, che l'anno scorso ci eliminò proprio in Semifinale. Si scende in campo al PUMA House of Football domenica 3 marzo alle 12.30 e le rossonere hanno tanti motivi per crederci.