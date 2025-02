Milan Femminile, ripresa con la Fiorentina: inizia la Poule Scudetto

Quasi un mese di sosta tra una partita e l'altra, nel mezzo le nazionali. Si avvicina il ritorno in campo delle rossonere, attese dalle otto partite di Poule Scudetto che determineranno il posizionamento tra le prime cinque della classifica. Se, ragionevolmente, i dieci punti che ci dividono dalla Roma terza sono difficili da colmare, si può puntare a chiudere il gap con la Fiorentina, che ci precede in classifica al quarto posto con tre punti di margine.

E sarà proprio Fiorentina-Milan la prima giornata di Poule Scudetto, domenica 2 marzo alle 18.00: quale migliore occasione per inaugurare bene la seconda fase del campionato e, perché no, prendersi una piccola rivincita dopo l'eliminazione in Coppa Italia, proprio per mano della formazione viola. La regular season delle nostre ragazze si è chiusa con la pesante sconfitta contro la Juventus, risultato che chiama la squadra a una bella reazione per riprendere con il piede giusto