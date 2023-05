Nuova prima maglia Milan 2023-2024 già in vendita. Ma non qui (FOTO)

Milan, nuova prima maglia 2023-2024 svelata ufficiosamente

Non qui, però. Né in Italia, né in Europa. Non è presente, infatti, negli store online e neanche in quelli fisici. Secondo quanto dimostrato da 'Calcio e Finanza', lo store ufficiale della PUMA a New York (Stati Uniti d'America) ha già iniziato a vendere la nuova prima maglia del Milan per l'anno venturo.