Milan, le anticipazioni sulla nuova terza maglia per il 2021-22 (FOTO)

Dal sito web 'todosobrecamisetas.com' ecco le prime immagini della nuova terza maglia del Milan per la stagione 2021-22. Si torna al classico

Il pattern per la nuova terza maglia del Milan 2021-22 è stato utilizzato da PUMA non soltanto per la società di Via Aldo Rossi, ma anche per confezionare le terze divise da gioco di altri club della famiglia, quali per esempio Manchester City, Borussia Dortmund, Olympique Marsiglia e Valencia.