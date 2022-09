Sampdoria-Milan 0-2, il precedente datato 1991 | Serie A News

(fonte acmilan.com) - Di ritorno da Salisburgo, per Pioli e squadra è già tempo di pensare al campionato, che sabato riserva la trasferta di Genova con la Sampdoria. Nella mente dei tifosi rossoneri aleggiano i ricordi di tante sfide memorabili con i blucerchiati in terra ligure. A cavallo fra gli anni ottanta e novanta, in particolare, le due squadre vivevano uno dei periodi migliori della propria parabola storica e i confronti fra le due compagini sono stati spesso sinonimo di spettacolo. Con il nostro Time Machine torniamo indietro alla stagione 1991/1992 per rispolverare cosa accade nell'incontro di Marassi.