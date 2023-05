Milan, 14 anni fa l’ultima presenza di Shevchenko con il Diavolo | News

Esattamente 14 anni fa, il 16 maggio 2009, Andriy Shevchenko giocava la sua ultima partita in maglia rossonera, in occasione di un Udinese-Milan, giocatasi in trasferta. L'ucraino fece il suo ingresso in campo al 73', rilevando il compagno di reparto Alexandre Pato, ma non riuscì ad evitare il successo dei rivali per 2-1. LEGGI ANCHE: Milan, Maldini ci prova per un crack argentino >>>