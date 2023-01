Milan, l’affare mancato che guida il Newcastle: i 23 anni di Botman

Dopo aver compiuto tutta la trafila delle giovanili in patria, nell'Ajax, rimane in Olanda, ma viene girato in prestito per una stagione all'Heerenveen. Qui, grazie alle due reti in 26 presenze, non male per essere un difensore centrale, Botman finisce nel mirino di un club in crescita come il Lille e si trasferisce in Ligue 1.