Milan, ti ricordi il trionfo contro l’Olimpia? Sono passati già 33 anni | VIDEO

Milan , ti ricordi il trionfo contro l'Olimpia? Era il 9 dicembre di 33 anni fa . I rossoneri si giocavano la Coppa Intercontinentale nello Stadio Nazionale Olimpico di Tokio . A segno la leggenda Riijkaard per due volte . Nel mezzo la rete di Stroppa nel trionfo rossonero. Ecco il racconto.

(fonte:acmilan.com) - Ancora Milan. Sempre Milan. Contro i paraguayani dell’Olimpia di Asunción le cose rischiavano di complicarsi. I rossoneri si sentivano particolarmente favoriti, ma dopo 40 minuti di gioco abbondanti la sensazione era che la squadra sudamericana, pur non brillantissima, avesse trovato il modo di irretire il gioco del Milan. Ma il gol di Rijkaard, lo stesso marcatore di Vienna e di Bologna, nel momento cruciale della gara, un minuto prima del riposo di metà gara, ha finito per tranquillizzare la squadra. Il Milan poi aveva perso, dopo 25 minuti di gioco, anche Paolo Maldini per un infortunio alla spalla.