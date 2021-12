Berlusconi, Maradona e il mancato trasferimento al Milan del ‘Pibe de Oro’

Il retroscena del mancato trasferimento al Milan da parte di Diego Armando Maradona raccontato nel libro del 'Pibe de Oro'

Vi immaginate Diego Armando Maradona nel Milan dei primi anni 90'? Come riporta l'edizione odierna de 'Il Mattino', Silvio Berlusconi provò a convincere il fuoriclasse argentino a vestire la maglia rossonera proponendogli un ricchissimo contratto di cinque anni, un appartamento di lusso in zona San Babila e una Rolls Royce, oltre a un accordo pubblicitario con la Fininvest. Non male, ma Maradona non accettò mai e lo spiegò benissimo nel suo libro 'Yo Soy El Diego'. "Berlusconi mi voleva portare al Milan. E cominciò il tira e molla, sebbene dentro di me sapessi che non avrei potuto giocare in nessuna altra squadra italiana al di fuori del Napoli perché avrebbero ammazzato me e anche chi mi avesse comprato. Lo dissi pure a Berlusconi quando lo vidi: 'Se facciamo l'affare dobbiamo andarcene tutti e due dall'Italia. Lei perderebbe i suoi affari, perché i napoletani le romperebbero le palle tutti i giorni, e io avrei una vita impossibile'. I napoletani li conoscevo, sapevo che avrebbero dato la vita per me". Una pagina di storia rossonera che non è mai stata scritta e, in fin dei conti, forse è stato anche meglio così.