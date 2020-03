AMARCORD – Campionato sospeso, la Coppa Federale 1915 vinta dal Milan

NEWS MILAN – L’ipotesi play-off e play-out per concludere il campionato (al momento sospeso) di Serie A 2019/2020 è stata spesso discussa in questi ultimi giorni. Al momento tale possibilità è da escludere, forse definitivamente, visto l’ultimo comunicato della Lega Calcio. Il Milan ha ricordato una storia datata 1915, riguardante la Coppa Federale.

“Al tempo del Coronavirus, sono molte le ricostruzioni giornalistiche sui campionati anomali, sugli scudetti revocati e rivendicati. Si parte dalla contestazione della Lazio sullo Scudetto 1914-15, si passa dal titolo revocato al Torino nel 1927, a quello assegnato allo Spezia per il torneo 1943-44, fino ai verdetti di Calciopoli riguardanti il campionato 2004-05.

In questo filone si inserisce la Coppa Federale 1915-16. Wikipedia lo definisce il torneo sostitutivo del campionato italiano di calcio per la stagione 1915-16: 15 squadre risposero all’appello. Quando la Federazione escluse dal torneo le squadre del Centrosud, ci fu la loro vibrante protesta, a dimostrazione che questa Coppa era sentita come un vero campionato.

Il Milan fece una grande Coppa Federale. I gironi iniziali erano 5, con 3 squadre ciascuna. Nel girone A, il gruppo Lombardo, ecco il Milan a punteggio pieno: 8 punti in 4 partite, due successi nei derby per 3-0 e 2-1 e due vittorie sulla Milanese. Il girone finale sarebbe poi stato composto da 5 squadre: Milan, Juventus, Modena, Genoa e Casale.

Con 5 vittorie e 1 pareggio su 8 gare, con 13 gol fatti e subiti, i rossoneri hanno conquistato il trofeo, l’unico torneo calcistico assimilabile ad un campionato nell’annata 1915-16. Il protagonista di quel trionfo era stato il capostipite dei Cevenini, Aldo Cevenini I, con 9 gol segnati. Soprannominato Cevenna, Aldo giocò nel Milan 85 partite con 75 gol all’attivo”.

Intanto, sempre in tema Coronavirus, arriva un aggiornamento importante dal Milan circa la ripresa degli allenamenti >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android