Amarcord, 23 maggio 1968: prima Coppa delle Coppe per il Milan

Il Milan vinse la prima Coppa delle Coppe esattamente 53 anni fa, battendo in finale a Rotterdam i tedeschi dell'Amburgo: il ricordo social

Il Milan ha due Coppe delle Coppe in bacheca. La prima è datata 1968, la seconda 1973. Il Diavolo vinse la sua prima Coppa delle Coppe esattamente 53 anni fa, il 23 maggio 1968, battendo in finale a Rotterdam (Olanda) i tedeschi dell'Amburgo per 2-0 con la doppietta di Kurt Hamrin. Ecco il ricordo social del club rossonero.