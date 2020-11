9 novembre 1997: Milan, Leonardo sigla i suoi primi gol con i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Leonardo Nascimento de Araújo, meglio noto solo come Leonardo, il 9 novembre di 23 anni fa, realizzava i suoi primi gol con la maglia del Milan. La partita in questione era un Milan-Brescia valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, in cui i rossoneri di Fabio Capello vinsero per 2-1. Davanti a quasi 50.000 spettatori, e agli ordini del signor Stefano Farina di Novi Ligure, i rossoneri domarono a fatica le rondinelle allenate da Giuseppe Materazzi. Leonardo, mattatore di quel match, segnò una doppietta nei primi 25 minuti di gioco. Poi, a fine primo tempo, Dario Hubner, accorciò le distanze per il Brescia. Il secondo tempo fu combattuto e tirato, ma il Milan riuscì a difendere il risultato. Leonardo, che in seguito divenne anche allenatore e dirigente del Diavolo, come calciatore totalizzò 30 reti in 124 partite giocate con la maglia rossonera.