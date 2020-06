9 giugno 2009: Kakà lascia il Milan per trasferirsi al Real Madrid

MILAN NEWS – Nella notte fra l’8 e il 9 giugno 2009, Ricardo Kakà concludeva la sua prima esperienza da calciatore con la maglia del Milan.

Arrivato nell’estate 2003, dopo 6 stagione piene di vittorie, Kakà lascio i rossoneri per trasferirsi al Real Madrid per 67,5 milioni di euro. Dopo una lunga e sofferta trattativa, che riguardava anche il Manchester City, la dirigenza del Milan cedette alle lusinghe madrilene e acconsentì al trasferimento. In totale Kakà, fra prima e seconda avventura rossonera, ha giocato 307 partite mettendo a segno 104 gol. Il suo palmares con il Diavolo vanta: 1 Scudetto, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 Mondiale per Club. Quella cessione per i tifosi del Milan fu dolorosissima.

