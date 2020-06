8 giugno 1997: Filippo Inzaghi debutta in nazionale contro il Brasile

ULTIME NEWS – L’8 giugno rappresenta una data importante per un ex giocatore e allenatore del Milan, Filippo Inzaghi. Infatti, 23 anni fa, arrivò il suo debutto in nazionale maggiore sotto la guida tecnica di Cesare Maldini.

Maldini convocò Inzaghi per Italia-Brasile del Torneo di Francia (vecchia competizione poi abolita) e lo fece entrare nella ripresa. Il match finì 3-3. Il CT azzurro dell’epoca, poi portò ‘Pippo’ anche i Mondiali dell’anno seguente, quelli di Francia 1998 in cui Inzaghi giocò 2 partite. In totale, con la maglia della nazionale maggiore, Inzaghi giocò 57 partite, segnando 25 reti. Un bottino di gol che lo piazzano al sesto posto fra i marcatori all time in azzurro.

