7 ottobre 2018: Milan-Chievo, uno dei pochi acuti di Higuain in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come tutti ben sappiamo l’avventura di Gonzalo Higuain con il Milan è durata poco, molto poco.

Però, il 7 ottobre di 2 anni fa, contro il Chievo, l’attaccante argentino fece una delle poche belle partite in maglia rossonera, segnando una doppietta. Due gol a cavallo della mezz’ora del primo tempo per Higuain, ed entrambi su assist di Jesus Suso. Quel giorno il Milan di Gennaro Gattuso batté per 3-1 il Chievo di Lorenzo D’Anna. Oltre a Higuain, segnò anche Giacomo Bonaventura, e sempre su assist di Suso. Per gli ospiti segnò il gol della bandiera Sergio Pellissier. Allo stadio quella domenica erano presenti oltre 48.000 spettatori e l’arbitro dell’incontro era Gianpaolo Calvarese. Due anni fa, uno dei pochi squilli di Higuain con la maglia del Milan.