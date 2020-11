7 novembre 1999: l’ultimo acuto di George Weah con la maglia del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 7 novembre di 21 anni fa, George Weah, metteva a segno la sua ultima rete in maglia Milan.

La partita in questione era Milan-Venezia giocata a San Siro e valida per la nona giornata del campionato di Serie A 1999/2000, finita 3-0 per i rossoneri. La partita, arbitrata da Roberto Rosetti, fu combattuta nel primo tempo. Il Diavolo infatti prese il sopravvento solamente nella ripresa. Weah, entrato dopo 21 minuti di gioco al posto dell’infortunato Leonardo, siglò il secondo gol. Il vantaggio rossonero portò la firma di Oliver Bierhoff, mentre la rete che chiuse la partita fu segnata da Pierluigi Orlandini. Da li a poco, ‘King’ Weah, lasciò il Milan. Nel gennaio 2000 infatti, l’ex attaccante liberiano, si trasferì al Chelsea in prestito gratuito. Lasciò l’Italia a 34 anni dopo che con il Milan ha segnato 58 gol in 147 partite.