5 dicembre 1979: Milan, Capello segna il suo ultimo gol in carriera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 41 anni fa, Fabio Capello realizzava la sua ultima rete della carriera, nonché la sua ultima in maglia Milan.

La partita in questione era un Roma-Milan terminato 2-2 di Coppa Italia. Era il ritorno dei quarti di finale della competizione di quell’anno. La Roma all’andata, che vinse 4-0, giocò il ritorno sul velluto e pareggiò la partita. Capello, proprio contro la sua ex squadra, mise a segnò il suo nono e ultimo gol in maglia Milan. ‘Don Fabio’ ha vestito la maglia del Diavolo nel finale della sua carriera, per 4 stagioni, dove ha collezionato in totale 87 presenze. La stessa Roma, allenata da Nils Liedholm, quell’anno portò a casa la Coppa Italia vincendo la finale, ai rigori, contro il Torino.