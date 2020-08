4 agosto 2019: il Milan ingaggia ufficialmente Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 4 agosto di un anno fa, il Milan ha annunciato di aver trovato l’accordo con l’Empoli per il trasferimento in rossonero di Ismael Bennacer sulla base di 16 milioni di euro più 1 di bonus.

Il calciatore si è legato al Milan con un contratto di 5 anni che scadrà il 30 giugno 2024, e in questa stagione si è messo ben in mostra. Dopo qualche difficoltà iniziale, l’algerino ha conquistato il posto da titolare ed è diventato pian piano imprescindibile nello scacchiere di Stefano Pioli. Bennacer, nella partita vinta 5-1 contro il Bologna lo scorso 18 luglio, ha trovato anche la prima rete con la maglia del Milan, nonché la prima in Serie A. Un calciatore che è cresciuto molto e che crescerà ancora. Bennacer è un punto fermo anche per il Milan che verrà.

