3 settembre 1961: Milan, ultimo dei soli 3 gol in carriera per Cesare Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Era il 3 settembre di 59 anni fa, quando Cesare Maldini realizzava il suo terzo e ultimo gol in Serie A in carriera. Lo realizzò in un Milan-Catania finito 3-0 per i rossoneri.

Il match era valido per la seconda giornata del campionato 1961/1962, torneo, che i rossoneri vinsero con 53 punti davanti all’Inter seconda con 48 e alla Fiorentina terza con 46. Quella partita vide il Milan di Nereo Rocco passare in vantaggio grazie all’autogol di Mario Corti, raddoppiare con Luigi Radice (unico gol per lui in carriera), e triplicare proprio con Cesare Maldini.

Maldini senior quel giorno realizzò uno dei suoi 3 gol in carriera. Con il Milan 412 presenze totali e un ricco palmares: 4 Scudetti, 1 Coppa Campioni e 1 Coppa Latina.

