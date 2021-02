3 febbraio 1997 – Ex Milan: buon compleanno a Luca Vido

Cresciuto nelle giovanili del Milan senza mai approdare in prima squadra, oggi compie 24 anni l’attaccante del Pisa Luca Vido. Passato al Cittadella nel 2017 in Serie B, Vido è stato poi acquistato dall’Atalanta dove non ha trovato fortuna. Dopo 6 mesi torna in prestito al Cittadella, per passare poi al Perugia e al Crotone. Sempre di proprietà dei bergamaschi, oggi Vido veste la maglia del Pisa in Serie B con cui ha disputato 18 partite segnando 4 reti in campionato.