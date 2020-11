29 novembre 2005: Christian Vieri realizza il suo ultimo gol con il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Martedì 29 novembre 2005, esattamente 15 anni fa, Christian Vieri realizzava il suo secondo e ultimo gol con la maglia del Milan.

La partita in questione era un Milan-Brescia finito 3-1 ed era valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Vieri, arrivato al Milan dopo 6 stagioni all’Inter, in rossonero ci rimase poco: solo 6 mesi. Carlo Ancelotti, fra problemi fisici e concorrenza agguerrita, concedeva a ‘Bobo’ non troppo spazio, ed è per questo che lo stesso attaccante, nel mercato di gennaio 2006 cambiò nuovamente squadra e si trasferì al Monaco. In vista c’erano i Mondiali di Germania, e Vieri non voleva perderseli. La convocazione comunque gli sfuggì a causa dei troppi infortuni. Tornando al match contro il Brescia, quel giorno Vieri segnò al minuto 68, fissando il punteggio sul definitivo 3-1. Le altre reti dell’incontro furono di Manuel Rui Costa e Alberto Gilardino per il Milan, e di Marius Stankevicius per le Rondinelle.