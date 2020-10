25 ottobre 2009: Milan, ecco l’unica doppietta di Nesta in carriera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 25 ottobre di 11 anni fa, il Milan allenato da Carlo Ancelotti, vinceva contro il Chievo di Domenico Di Carlo per 1-2 grazie alla doppietta di Alessandro Nesta.

Pronti via, agli ordini dell’arbitro Mauro Bergonzi, sono i clivensi a passare in vantaggio con una rete di Gianpiero Pinzi. Nel secondo tempo il Milan cambia marcia ma non sfonda. Tocca aspettare fino al minuto 81 quando, a seguito di una traversa di Marco Borriello, è Nesta a realizzare il gol del pareggio. Poi, in pieno recupero, al minuto 93, ancora Nesta insacca di testa a seguito di un calcio d’angolo.

Da 1-0 a 1-2 in meno di 10 minuti. In quell’occasione, per fare gol vittoria, il difensore centrale rossonero, riportò anche la rottura del setto nasale. Una partita rocambolesca, con i due portieri (Stefano Sorrentino per il Chievo e Nelson Dida per il Milan), autori di diversi miracoli. Questa che vi abbiamo raccontato, è l’unica doppietta in carriera messa a segno da Nesta. Per il Chievo un po’ di rammarico per una partita che, dopo i primi 45 minuti, sembrava potesse finire meglio.