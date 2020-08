25 agosto 2019: Milan, parte male l’avventura di Giampaolo in panchina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente un anno fa, Marco Giampaolo faceva il suo debutto sulla panchina del Milan.

Era il 25 agosto, e i rossoneri giocavano a Udine contro l’Udinese. Arrivato a Milanello fra tanti dubbi, l’avventura del tecnico abruzzese alla guida del Diavolo, partì male. Il Milan infatti perse per 1-0 (gol di Rodrigo Becao per l’Udinese) senza mai tirare nello specchio della porta avversaria. Una prestazione sconcertante quella del Milan, che preoccupò fin da subito dirigenza e tifosi. A questa sconfitta, ne seguirono altre 3 nelle prime 7 giornate di campionato. Un bilancio pessimo che costrinse la dirigenza di via Aldo Rossi a esonerare Giampaolo.

