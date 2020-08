25 agosto 1996: la Fiorentina batte il Milan e vince la Supercoppa italiana

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 25 agosto di 24 anni fa, si giocò, a San Siro, Milan-Fiorentina, match valido per l’assegnazione della nona edizione della Supercoppa Italiana.

I rossoneri allenati da Oscar Tabarez (alla prima panchina con il Milan), persero il match per 1-2 davanti a un pubblico composto da oltre 25.000 unità. Mattatore della serata fu il capitano viola: Gabriel Omar Batistuta, che segnò una doppietta. La partita vide portarsi la Fiorentina in vantaggio, raggiunta poco dopo dal gol di Dejan Savicevic. Nel finale, a meno di 10 minuti dalla fine, ecco il gol vittoria dei toscani che regalò alla squadra di Claudio Ranieri il primo successo (e fin ora anche unico) nella competizione. L’esperienza di Oscar Tabarez al Milan durò pochissimo. Si dimise dall’incarico il successivo 1 dicembre. La stagione 1996/1997 per il Milan fu orrenda, chiusa all’11esimo posto in campionato.

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓