22 agosto 2006: il Milan passa a Belgrado contro la Stella Rossa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 22 agosto di 14 anni fa, il Milan, vincendo anche il ritorno del preliminare di Champions League contro la Stella Rossa, accedeva ai gironi della massima competizione europea di quella stagione.

L’andata, disputatasi a San Siro il 9 agosto, vide i rossoneri vincere per 1-0, che nel ritorno confermarono la superiorità vincendo 1-2 in trasferta grazie ai gol di Filippo Inzaghi e Clarence Seedorf. Per i serbi, andò in gol Dusan Djokic. Il Milan di Carlo Ancelotti si qualificò ai gironi in quella che sarà poi una Champions trionfale con la coppa dalle grandi orecchie vinta ad Atene contro il Liverpool.

