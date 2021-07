21 luglio 2001 – Milan: Rui Costa, Sheva e Inzaghi insieme per la prima volta

Vent'anni fa il trio formato da Manuel Rui Costa, Andriy Shevchenko e Filippo Inzaghi fece il suo esordio assoluto con la maglia del Milan

Il 21 luglio di 20 anni fa, il Milan di Fatih Terim iniziava la sua stagione con un'amichevole contro il Varese. Per la prima volta si videro in campo contemporaneamente, e dell'inizio, Manuel Rui Costa, Andriy Shevchenko e Filippo Inzaghi. Per la cronaca in quel match il Milan vinse per 2-1 grazie ai gol di Superpippo e di Mohammed Aliyu Datti. In mezzo c'era stato il pareggio del Varese con Alberto Gallo. Negli anni a venire questo attacco regalò tantissime gioie ai tifosi, tra cui la Champions League vinta contro la Juventus in quel di Manchester.