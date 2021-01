17 gennaio 2010 – Milan-Siena 4-0: hattrick di Ronaldinho (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Undici anni fa il Milan si imponeva 4-0 a San Siro contro il Siena e mandava un segnale netto all’Inter, ad una settimana dal derby. Contro i toscani, la squadra di Leonardo dominò in lungo e in largo dall’inizio alla fine del match. Grande mattatore della sfida fu il brasiliano Ronaldinho che segnò ben 3 reti (la prima su rigore al 12′). In gol anche Marco Borriello che quella stagione fu uno dei trascinatori del gruppo rossonero. L’attaccante si procurò anche il penalty che portò al rosso di Gianluca Curci dopo appena 10 minuti di gioco. LEGGI QUI LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA CON COLLOVATI >>>