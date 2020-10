15 ottobre 2017 – Milan battuto nel derby: tripletta di Icardi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 15 ottobre di 3 anni fa, l’Inter vinse un derby rocambolesco al 90esimo, con tripletta di Mauro Icardi.

Quella domenica sera, si giocava l’ottava giornata di Serie A. Il Milan di Vincenzo Montella e capitan Leonardo Bonucci, faceva visita ai cugini nerazzurri allenati da Luciano Spalletti. Sugli spalti erano presenti oltre 78.000 tifosi, mentre l’arbitro dell’incontro era Paolo Tagliavento. L’Inter chiuse in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Icardi. Nella ripresa però, successe di tutto. Il primo pareggio rossonero arrivò grazie alla rete di Jesus Suso. Pochi minuti dopo è nuovamente l’Inter ad andare in vantaggio, sempre con l’argentino. A 10 minuti dalla fine i rossoneri trovarono il pari grazie all’autogol di Samir Handanovic. All’ultimo respiro però, quando ormai il 2-2 sembra cosa fatta, ecco la tripletta di Icardi che fissò il punteggio sul 3-2 per gli uomini di Spalletti. Per Montella e la sua squadra, fu un duro colpo da digerire.