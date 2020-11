14 novembre 2010: Milan, Ibrahimovic su rigore decide il derby

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 10 anni fa, Zlatan Ibrahimovic decideva il derby di Milano in favore dei rossoneri, trafiggendo, su rigore, l’allora portiere dell’Inter, Julio Cesar. L’immagine di Ibra che esulta sotto la curva nerazzurra dopo il gol, è simbolica, e ancora oggi, quando si parla di stracittadina, viene fatta vedere.

Quel giorno, agli ordini dell’arbitro Paolo Tagliavento (lo stesso che un anno e mezzo dopo non diede il gol di Sulley Muntari), il Milan di Massimiliano Allegri giocò una partita attenta sotto tutti i punti di vista e vinse il match. L’Inter allenata da Rafael Benitez andò sotto proprio per quel rigore di Ibrahimovic dopo appena 5 minuti. Il risultato non cambiò fino al fischio finale. L’Inter del triplete venne sconfitta in quella dodicesima giornata del campionato di Serie A, torneo che, a fine anno incoronò Ibrahimovic e compagni campioni d’Italia. Quel derby rafforzò le convinzioni di una squadra già forte, che in attacco poteva contare, oltre che sullo svedese, anche sui brasiliani Pato, Robinho e Ronaldinho.